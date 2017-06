Juan Avellaneda se estrena con su primer look en 'Cámbiame' tras la marcha de Cristina Rodríguez

Juan ¡se estrena con su primer cambio! No hace ni una semana que Cristina Rodríguez ha abandonado (temporalmente) 'Cámbiame' para embarcarse en la aventura de 'Me lo dices o me lo cantas' y Juan Avellaneda, su sustituto, ya está "haciendo de las suyas" desde el sillón de la de Benidorm... El joven diseñador tuvo este martes su primera oportunidad como 'coach' en el programa...



Aroa fue la afortunada Aroa (31) llegó al programa pidiendo un cambio debido a su reciente ascenso laboral: "Hace dos días me han hecho gerente de la oficina en la multinacional en la que trabajo . Yo siempre visto muy casual, muy urbano... y no es para mi puesto de trabajo".



Dispuesto a darlo todo La joven en seguida puso sus ojos en Juan Avellaneda para su cambio, y él dejó claro que la iba a convertir en una "ejecutiva sexy", por lo que el cambio prometía.



Emocionado incluso antes de salir Durante la grabación del programa, tanto Juan como Aroa aprendieron mucho el uno del otro, e incluso el diseñador venció uno de sus miedos: tirarse desde 8 metros de altura para ganar confianza en sí mismo. Por ello, a pocos minutos de hacerse público el cambio, Juan se emocionó: "Para mí ha sido muy emocionante vivir todo esto contigo. Espero que te guste mucho el look. Nos lo hemos pasado muy bien juntos, y quiero que sepas que eres una mujer que puede conseguir todo lo que quiera", dijo él con la voz entrecortada.



Así era... y así reapareció Juan decidió cortarle el pelo y teñir de castaño claro a Aroa para su gran cambio, además de colocarle una chaqueta de inspiración marinera en azul y blanco y una blusa granate como color rompedor en el look.



Muy estilosa Los pantalones, además, eran de lo más sexies: unos palazzo con raja a cada lado que dejaban entrever media pierna y las sandalias de tacón, que combinaban a la perfección con un bolso amarillo.



Su mejor amigo, encantado con el cambio El mejor amigo de Aora también estaba entre el público, que llegó junto a la madre de ella para ver su nuevo 'yo': "Estás guapísima", dijeron los dos. Sin embargo, para Natalia, entre ellos, había mucho más que amistad: "Ese amor que os tenéis es amor de pareja. Lo demás es una chorrada". "El amor que sentimos el uno por el otro es muy especial, va más allá. Siempre estamos ahí el uno para el otro", apuntó ella, algo que, para Ferviú, era amor y punto...



Pelayo, el primero en ''criticar'' Sin embargo, las críticas estaban a punto de llegar, porque a los 'coaches' les vuelve locos cristicarse (constructivamente siempre) los unos a los otros. ¿El primero? Pelayo, que sin dilación alguna se levantó antes de que nadie le diera el turno: "Juan, la verdad es que esa silla te sienta muy bien porque has hecho un muy buen trabajo. Pero creo que un diseñador como tú, que presta mucha atención a la moda masculina, ha entallado muy poco las mangas, las has dejado muy largas, esto queda muy ancho... pero es por poner algún 'pero', que aquí nos gusta mucho", sentenció el asturiano.



Así opinó Natalia Natalia Ferviú, por su parte, fue mucho más benévola: "Me gusta mucho la paleta de colores. Muy interesante. Y también que has compensado su cadera armándole los hombros. Y también le voy a dar la razón a Pelayo con lo del entallado, pero me parece que está ideal".



Siempre será especial Juan Avellaneda, abrumado, acabó emocionándose: "Ella me pidió que quería un cambio porque ahora viene un ascenso y quería sentirse una ejecutiva. Te he acentuado la cintura, te he armado, te he dado el punto sexy con la raja en el pantalón... porque te he puesto un palazzo, pero no quería quitarte tu esencia, que para mí es muy importante", dijo el diseñador, que para él Aroa siempre será especial al haber sido su primera chica 'Cámbiame'.



