Juan Muñoz: ''Me siento ganador''

''No me han dado caña''

En la segunda semifinal, Juan Muñoz dio a vida a John Lennon y dedicó Woman a las mujeres de su vida. El humorista no se quedó a las puertas de entrar a la final pero se siente feliz y orgulloso de su paso por el programa.

¿Qué sientes al no haber llegado a la final?

Siento que he llegado de todas maneras. Estoy muy satisfecho de haber podido estar en este programa y haber descubierto jóvenes talentos como Blas, como Lorena... Eran personas que no conocía y verdaderamente me han dejado sorprendido por todo su talento.

¿Qué miembro del jurado crees que te ha dado más caña?

Ninguno. Los miembros del jurado son compañeros a fin de cuentas. Ellos pueden hacer observaciones acerca de una actuación porque todo es en directo, pero no he notado que me hayan dado mucha caña. Entiendo a Chenoa que como músico es más puntillosa en su campo pero ese es su trabajo.