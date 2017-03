Judit Mascó: "Bimba Bosé es un ejemplo de lucha hasta el final"

QMD!15/03/2017

Judith Mascó ha presentado el pañuelo solidario "Somni de colors" (Sueño de colores) que ha diseñado junto a la artista y amiga de la infancia Claudia Balçells con motivo del Día Internacional de la Mujer en la tienda Natura de la Illa Diagonal de Barcelona.

El pañuelo cuesta 15 euros y puede adquirirse en las tiendas Natura de Barcelona y en su web. El dinero recaudado con la venta de este pañuelo será destinado a la investigación del cáncer y a becas de formación de nuevos investigadores​ del centro médico Vall d'Hebrón Campus Hospitalari, que actualmente es pionero en España.

¿Cómo nace la idea de diseñar un el pañuelo solidario?

El Instituto Valle Hebrón me propuso hacer el diseño de un pañuelo solidario para cubrir la cabeza de las mujeres que han perdido el pelo a causa de la quimio. Cuando me propusieron el proyecto acepté en seguida porque, como mujer, me siento muy identificada, pero creí que no sería capaz de hacerlo bien y pensé en hacerlo junto a mi amiga de la infancia Claudia Balçells que es una gran artista especialidada en el color. Juntas vivimos un proceso de ilusión y esperanza, trabajando los colores a todos los niveles.

¿Qué quiere transmitir el pañuelo?

Que el cáncer se puede curar, que hay lucha pero hay vida, y en la vida están los colores. Queremos plasmar toda la ilusión, el esfuerzo y la amistad que hemos puesto en su proceso de creación que es lo que están viviendo las mujeres que luchan contra esta enfermedad.

¿Cómo te sientes al haber sido elegida para este proyecto?

Me siento muy afortunada. Soy embajadora de Vall d'Hebrón y he trabajado con ellos en diferentes ocasiones siempre en causas relacionadas con la investigación, que es el camino por el cual se puede llegar acabar con las enfermedades. Este es un proyecto para recaudar dinero para poder pagar las becas de los científicos que están estudiando acabar con el cáncer. Están muy cerca de erradicar el cáncer de mama.

¿Y cómo figura pública?

Para quienes tenemos cierto poder mediático es un autentico placer colaborar divulgando estos mensajes porque al fin y al cabo el hacer cosas para los demás es con lo que uno se llega a sentir verdaderamente útil en esta vida. Todos tenemos una responsabilidad para crear un mundo mejor y mucho más solidario. No podemos permitir que se eternice la situación de cien mil mujeres que padecen cáncer en nuestro país cuando tenemos grandes investigadores en él.

Inevitable acordarse hoy de Bimba Bosé.

Ella es un buen ejemplo de lucha hasta el final. Una lucha, además compartida puesto que ella lo hizo muy visible para dar ejemplo. Era una gran mujer y ha sido una gran pérdida. El caso de Bimba ayuda a los demás miembros de la sociedad a seguir luchando.

Se disparó la donación de medula a raíz de Pablo Ráez.

Exacto. Ser donante es también muy importante. Ser donante de sangre, de médula…

Son valores que inculcas a tus hijas.

Cuando en una familia se viven ciertas realidades creo que ya no hace falta transmitir nada porque es lo que ellas ven desde pequeñas. Para mí, es mejor no hablar tanto y hacer cosas. No al revés.

¿Lo importante es que colaboren?

Por supuesto. Que colaboren en todo lo que puedan para sus edades y en su medida.

Te has emocionado al recordar a una amiga.

Sí, tengo amigas que hoy están presentes que son luchadoras.

¿Cómo has vivido el proceso creativo del diseño del pañuelo?

El proceso es largo. Mi amiga es una artista de lo abstracto. Se enamoró de mis poses de yoga y quedamos en su estudio para que me pintara. A raíz de allí comenzaron las primeras formas e ideas que luego fueron evolucionando. Hice mucho hincapié en la estética que es de lo que más entiendo, quería que los colores favorecieran. No solo son pañuelos para las mujeres que padecen cáncer si no que son para todas nosotras, para estar guapas. La belleza, la esperanza, la amistad, la lucha.

¿Son tus colores favoritos?

Bueno, tenía que haber verde porque, además de que me apasiona, es el color de la esperanza. Luego hay colores que son importantes en mi vida y en mi momento vital que están presentes en el pañuelo.