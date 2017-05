Julián Contreras: “¡Ni con este cuerpo ligo!”

QMD! quedó con él para comprobarlo in situ. Aviso, no hay quién le siga el ritmo haciendo deporte. Además, nos confesó que no tiene novia: “No soy de relaciones estables”, dice.

No soy rico. No me ha tocado la lotería ni he descubierto un tesoro, pero vivo bien, sin grandes pretensiones. Podría vivir mejor haciendo otras cosas, pero no quiero.

Me he formado como coach creativo, personal y ejecutivo.

He llamado a todas las puertas del mundo y en muchas he notado rechazo por hacer pública mi enfermedad. Me estigmatizaron. Me han llegado a rechazar en una cadena de comida rápida.

No, porque, salvo en contadas ocasiones, yo en la tele he participado por accidente.

Es biográfico. En él explico cómo salí del pozo. Sentí la necesidad de contar todo lo que había pasado cuando un día en un evento escuché a varias personas, muy conocidas, hablar muy mal de mí. No me enfadé. Me pareció normal porque ese día entendí que tenían esa imagen de mí porque era la que se había dado.

No. Y eso que cometí la novatada de contarlo en mi círculo íntimo y empecé a tratar a amigos de amigos que terminaban encantados, pero que no me pagaban, hasta que lo formalicé.

Me llamaron y me pareció interesante. He leído por ahí que lo hice para ocultar mi homosexualidad. Bueno, pues quiero aclarar que no soy homosexual y lamento mucho que la gente piense que es algo que haya que ocultar y que sea motivo de comidilla.

Siempre que he ido a la televisión ha sido por pura necesidad. Nunca me he visto en la situación de decir: ‘No lo necesito, pero voy a ir.’ Siempre ha sido el último hilo del que colgaba. Y desde luego, si ahora me viera en la misma situación, lo volvería a hacer. Si otro lo ve mal, que tome sus decisiones.

No, además yo reconozco que ahora soy muy reticente a una relación. Me debo mucho tiempo a mí mismo. Cuando tienes pareja, terminas renunciando a muchas cosas, y ahora yo no quiero hacerlo. Estoy en deuda conmigo mismo.

No, no me veo para nada siendo padre. Tengo un gato que cumple todas esas funciones con creces (risas).

Sí, me enamoré muchísimo hace tiempo. De ahí que no lo haya vuelto a hacer. Se sufre tanto cuando todo se termina que hay que pensárselo…

No, no soy de relaciones estables. Soy más de ligues.

Nula relación con sus hermanos

¿Él también está mejor?

Sí. Antes estábamos mal, pero poco a poco va mejor. Incluso cuando empecé a entrenar en el gimnasio él empezó conmigo y, para su edad, está en una forma increíble.

¿A quién has echado de menos en esta etapa?

A nadie. Ha estado quien ha querido.

¿Entiendes que no hayan estado tus hermanos?

No sé si tenían que haber estado. No tengo relación con ellos. Ni buena ni mala ni regular. Entonces no entendería que hubiera estado gente con la que no tengo relación. Con lo cual, no he acusado su ausencia.

¿Te gustaría que la relación se recondujera?

No, no creo que haya nada que reconducir. Ellos tienen su vida. Me consta que son felices, que entre ellos tienen buena comunicación y entendimiento y yo me alegro. Pero la vida es la que es. Desde luego que ha sido muy distinta para nosotros.