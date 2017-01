Julián Contreras Jr. vuelve a Instagram ¡luciendo abdominales!

Está abierto al amor

A Sema parecía no importarle que Julián sea abiertamente heterosexual, pero eso no tenía nada que ver, al parecer, para que el amigo de Isa Pantoja siguiera "tirándole los trastos", hasta el punto que Julián tuvo que pararle los pies porque se pasaba de la raya: "He tocado algo muy duro", decía después de meterle mano bajo las sábanas en una entrepierna que fue objeto de alabanzas por todos por su tamaño. ¡Hasta Carlos Lozano tuvo que admitir que "lo que tiene entre las piernas no es normal"! Eso sí, a pesar de las bormas con Sema, él, a su salida de la Casa, confesó que estaba abierto al amor: "No me consta que yo tenga novia. Pero quién sabe si en este nuevo año… Ahora que estoy muy bien no voy a encerrarme, voy a disfrutar", confesó.