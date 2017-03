Julián Contreras explica por qué tiene problemas para conseguir novia

El hijo de Carmina Ordóñez confesó que él utiliza la aplicación Tinder para conocer a gente: "No tengo tiempo para salir por la noche" , explicó, aunque a veces las cosas no salen como a él le gustaría, y es cuando confesó que se había cruzado con más de un perfil ¡que le suplantaba la identidad!

Sin embargo, éste no es el único problema con el que se ha cruzado Julián en las aplicaciones de buscar pareja (o amigos 'y lo que surja'), porque, aunque éstas son cada vez más avanzadas para detectar estos casos, no son eficaces al 100%: "Me han llegado a bloquear mis propios perfiles alegando estar suplantando mi propia identidad" , confesó.

Ligando ¿consigo mismo?

Fácil: "En alguna ocasión se me ha ocurrido hablar con alguna chica que me ha dicho '¿no te acuerdas de mí? Hablamos hace tiempo. Me dijiste esto, lo otro, que vivías aquí… pero son datos que no concuerdan con la realidad porque no se los has dicho tú", explica Julian en la entrevista. ¡Menudo palo!

Pero esa no es la única vez que se ha enterado, ya que ha confesado haberse "cruzado" con su propia foto por Tinder en alguna ocasión...