Julián Muñoz no se queda corto en sus pretensiones y pide penas de cárcel para todos los implicados, así como el pago de 400.000 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Pese a ello, la tonadillera ha ofrecido su testimonio a través de videoconferencia , propiciando este peculiar reencuentro 'virtual' entre Pantoja y Muñoz. Según varias fuentes, Muñoz estaría muy enfadado por el desplante de su ex, que era una de sus grandes bazas para defender su postura legal.

Patiño tiene la conciencia tranquila

"Ella no robó ningún documento ni desveló contenido que no se conociera de antemano. Hay motivos para confiar en la justicia y demostrar que ella fue ajena a todo esto. Confiamos en que no será necesaria la pena de cárcel ni indemnización", asegura el letrado de María Patiño a El Español.