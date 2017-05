Las Kardashian lucen cuerpazo (y culazo) en México

Cuerpazos de escándalo

Lo que está claro es que en estas fotos (completamente al natural y sin retocar) no hay ni rastro de la súper celulitis que lució Kim en unas imágenes publicadas hace unas semanas por las que perdió un montón de followers.

Tampoco su hermana Kourtney, la mayor de todas, luce ni una zona de su cuerpo fuera de su sitio, y eso que ya lleva ¡3 hijos! Y, además, en su reality, 'Keeping Up with the Kardashians', no cerró la puerta a un cuarto 'baby'...