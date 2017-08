Karina: ''Entiendo que Rocío quiera más a Juan Miguel''

Karina recuerda su relación con Juan Miguel Karina no está dispuesta en dejar descansar sus problemas con Juan Miguel. La cantante, tras años de disputas con el que fuera su pareja y padre de su hija, parecía haber hecho las paces con el peluquero. En su estancia en 'Supervivientes' lo defendió por los platós, pero a su salida concedió una polémica entrevista en la que recordaba su supuesta tormentosa relación y en la que aseguraba que sufrió "maltrato psicológico". Rocío Martínez, la hija de la pareja, ya apareció hace un par de semanas en 'Sábado Deluxe' para tirar de las orejas a su madre. "La quiero, pero me siento dolida… Lo único que quiero es que paren", sentenció. ¿Qué tendrá que añadir la cantante a todo lo dicho?



Karina 'disculpa' a su hija "Todo esto es muy antiguo, pero es una herida que no estaba cerrada. Tarde o temprano tenía que volver a salir", comenzó a decir la artista al sentarse a hablar con Jorge Javier Vázquez. "Lo que más me cuesta ver es la actitud de Juan Miguel, a mi hija la disculpo. Siempre ha estado entre la espada y la pared", afirmó.



''Me siento una madre querida'' Y es que, pese a lo que insinuó Rocío en su reciente entrevista, Karina sí que cree que ha sido una buena madre. "Empecé a trabajar muy joven. Que estuviera Rocío con su padre no me pareció mala idea… Me siento una madre querida. Sin embargo, el roce hace el cariño. Entiendo que quiera más a su padre, pero eso no quiere decir que me haya desentendido", señaló.



''Juan Miguel no ha facilitado la relación entre las dos'' "Entiendo que Rocío quiera más a Juan Miguel que a mí", afirmó rotunda, antes de apuntar que su hija tiene una imagen sesgada de la realidad. "Rocío tiene lagunas. Tengo que sentarme con ella y contarle cosas. Ella solo sabe la versión de Juan Miguel". Pero ¿qué relación tiene Karina con su hija Rocío? "Desde que es madre hablamos más a menudo. Cuando era adolescente era más difícil", recordó. "Creo que Juan Miguel no ha facilitado la relación entre las dos".



''Desde que lo conocí, él quería salir en las revistas'' Karina asegura sentirse dolida por la actitud que ha tenido su ex siempre hacia ella. "A Juan Miguel le ha faltado un poquito de respeto hacia mí, tanto público como privado", apuntó antes de hablar de la relación sentimental que vivieron hace más de dos décadas. "Acabamos mal porque empezó mal… Me empecé a dar cuenta de la doble cara de Juan Miguel cuando nació mi hija… Desde que lo conocí, él quería salir en las revistas", recordó.



El comentado episodio del joven con toalla También habló de un episodio del que se ha hablado mucho estos días: pilló a un joven semidesnudo dentro de su casa cuando todavía convivía con el peluquero. "Era un chico joven que bajaba del piso de arriba. Bajaba a calentarle el biberón a Rocío… Yo no llegué a preguntarle nada… Juan Miguel tan solo me dijo que no viera cosas donde no las había", afirmó.



¿Es Juan Miguel un hombre fogoso? Karina dejó entrever que Juan Miguel tuvo varios escarceos durante su relación sentimental. "De la zona de arriba de la peluquería bajaban constantemente chicos, chicas… Él siempre tuvo a sus amigos y a sus amigas", apuntó. En ese momento, el presentador quiso saber si Juan Miguel es tan fogoso como alardea. "Conmigo siempre fue normal. Tampoco nada para tirar cohetes", contestó la intérprete de 'El baúl de los recuerdos'.



El momento de inflexión en su relación Karina recordó cuál fue el momento en el que la relación comenzó a decaer. "Una vez nace Rocío, la relación comienza a hacer aguas", sentenció. Además, señaló que nunca llegó a estar especialmente enamorada de él: "No sé si llegué a estar enamorada, eso sí, le tenía mucho cariño".



Desmiente que no quisiera estar con su hija Antes de sentarse a hablar con el resto de contertulios, Karina quiso aclarar las palabras de su hija, que la acusó de no querer quedarse un mes a su lado cuando dio a luz a su primer hijo, pese a que le había buscado un piso en Castellón. "Me llevé 500 euros en el bolsillo para pagarle el mes, pero cuando llegué no quiso alquilarme la vivienda", afirmó.



Una tregua disuelta "Cuando nace nuestro nieto hay una tregua", dijo Karina sobre la relación cordial que ha mantenido con su ex en los últimos años. Sin embargo, la cantante aprovechó para dejar caer la sombra de la duda. "¿Quién llamó a unos periodistas en el bautizo de mi nieto?", se preguntó.



Mila Ximénez: ''Juan Miguel no ha sido un padre ejemplar'' Ante los ataques continuos por parte de los periodistas, que la acusaba de tener un discurso ambiguo, Mila Ximénez quiso salir en defensa de Karina. "Juan Miguel no ha sido ni marido ni padre ejemplar", sentenció, asegurando que Kiko Hernández ha vivido episodios escabrosos con Juan Miguel y su hija cuando ella todavía no tenía 'la edad conveniente'.



Muy poco agradecido Si pensaba todo esto sobre su ex, ¿por qué le defendió por los platós a su paso por el reality? "Yo no quería venir a hablar de 'Supervivientes'. Pero, a veces, los periodistas sois muy persuasivos", dijo para justificarse. "Juan Miguel me debe, aunque sea, un gracias pequeñito porque lo he hecho padre y famoso", sentenció la cantante.



