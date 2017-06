Katy Perry termina su guerra abierta con Taylor Swift

Un carácter complicado y un malentendido profesional

Al parecer, el carácter de Perry fue lo que más descolocaba a Swift, que dijo de ella: "Normalmente venía a por mí en galas y fiestas, me decía algo y se iba, y yo me quedaba pensando '¿somos amigas o me acaba de lanzar el insulto de mi vida?'", comentó, peor después supuestamente Perry hizo algo que a Taylor no le gustó nada en temas profesionales y de lo que nunca habló, por lo que decidió directamente retirarle la palabra, "así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo", dijo Swift enuna entrevista para Rolling Stones en 2014.