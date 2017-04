Kendall Jenner, sobre el cambio de sexo de su padre: "Fue como estar de luto"

"Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos: no es normal. Por un momento, decíamos ¿la está engañando? (a su madre) y luego, no creo", explicaba la modelo. Sin embargo, Kendall descubrió toda la verdad una noche de madrugada, cuando vio a su padre vestido de mujer.

'Me di cuenta de que tenía que dar gracias porque aún tenía a mi padre'

Sin embargo, no fueron unos meses fáciles para Kendall. "Si me ponía a hablar de ello lloraba porque es como estar de luto por alguien, como perder a alguien. La persona está ahí, claro, pero físicamente estás perdiendo a alguien. Era mi padre con el que crecí y me críe. Fue un periodo de reajuste. Pero honestamente, te das cuenta de que esta persona todavía está viva, todavía está ahí. Todavía son una bendición y aún son increíbles. Me di cuenta de que tenía que dar gracias porque aún tenía a mi padre. Se convirtió en algo normal".