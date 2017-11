Kike Calleja: ''A Terelu la he amado con locura''

“Esta pregunta me importaba muchísimo porque a mí me duele la boca de decir que yo tan solo tengo una relación de amistad con él. Para mí Kike es como si fuera de la familia . Es como si tuviera un hermano pequeño. Él sabe mi vida, mis problemas… Kike formará parte de mi vida siempre y yo formaré parte de su vida siempre ”, añadió, sin aclarar si el joven sigue interesado en retomar la relación sentimental.

Al día siguiente, en ‘Viva la vida’, Kike Calleja habló del polígrafo de Terelu y aprovechó para agradecer las palabras de su ex. “Quiero darles las gracias a Terelu y a Carmen porque han hablado muy bien de mí y para mí eso es algo importante”, afirmó. “ Para mí Terelu es una persona a la que he querido mucho, la he amado con locura ”.

Enamorado hasta las trancas

Ante sus bonitas palabras, Toñi Moreno se sorprendió de lo mucho que asegura haber amado a la presentadora. “Cuando tú quieres a una persona, lo tienes que decir y no pasa nada. Es verdad que durante algún tiempo me hubiese gustado que las cosas hubieran salido mejor”, apuntó. “He estado enamorado hasta las trancas. Me ha gustado mucho. Además, yo siempre me he sentido muy atraído por ella”.