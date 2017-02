Kike Calleja celebra los 35 con Terelu y casi todos sus compañeros de Sálvame

¡Noche de fiesta! Kike Calleja no puede estar más feliz. El periodista se ha adentrado en una nueva edad, los 35, más feliz que nunca: tiene salud y tiene trabajo, y aunque del amor prefiere no hablar, él ha confesado que se encuentra muy a gusto con el amor que da y que recibe de sus familiares y amigos más cercanos. ¿Estará Terelu Campos entre ellos? Sea como sea, el ex de Terelu quiso celebrar con una cena y muy bien rodeado su cumpleaños, y hasta allí se desplazaron amigos y casi todos los compañeros de 'Sálvame'. ¿Adivináis quién no fue?



Terelu, radiante ¿para Kike? Hasta el reataurante Gago (cerca de Bravo Murillo, en Madrid) se desplazó una de las primeras Terelu. Aunque llegó sola, lo hizo muy guapa con un abrigo de pieles y lo que podría ser un regalo para su buen amigo Kike. A pesar de su buena "relación especial", ninguno de los dos quiere vovler a oír hablar de una relación, pero tampoco cierran la puerta: "Terelu es una de las personas más improtantes de mi vida", dijo él. "Nunca digas 'de este agua no beberé'", añadió ella días atrás.



Sexy mami Eso sí, la hija mayor de María Teresa Campos (que fue una de las que no acudió al cumpleaños de su ex yerno) no dejó pasar la oportunidad de enseñar el vestidazo que luciría para la ocasión. ¡Con borlitas y todo!



Las Campos, casi al completo La hermana de Terelu también quiso terminar la jornada en el cumpleaños de su ex cuñado, con el que mantiene muy buena relación a día de hoy a pesar de que él y su hermana ya no son pareja. Lo hizo junto a su marido, José Carlos Bernal.



Belén, la más sonriente a pesar de todo Y como donde hay un sarao de 'Sálvame' allí está Belén Esteban, la 'princesa del pueblo' apareció de lo más sonriente y bromista con la prensa a pesar del duro momento que está viviendo debido a la gran deuda que tiene con Hacienda y los problemas judiciales abiertos con su ex representante, Toño Sanchís, al que reclama 465.322 euros. Belén confesó que su situación económica es muy mala y que ha invertido mucho dinero en dicho proceso judicial. Además, en caso de perder el juicio, Belén cree que dejaría la televisión, algo que no ha hecho ya para poder asumir la deuda económica que tiene con la Administración



Bien acompañada Hasta allí no llegó sola, sino que lo hizo escoltada a cada brazo por sus jefes, Raul Prieto y David Valldeperas, pero también bien acompañada por 'su' Miguel, que hoy por hoy es el hombre de su vida y está deseando quedarse embarazada.



¡Besito al canto! Al principio Miguel no se mostró muy receptivo ni con muchas ganas de posar para los medios junto a ella, ya que es algo que no pertenece a su mundo y que respeta pero no comparte. Finalmente sí lo hizo, y aunque se mostró un tanto apurado, se vieron gestos cómplices entre ellos, ¡y hasta acaboaron con un apasionado beso!



¡Que te vuelas, Lydia! Directamente desde 'Sálvame', cuya emisión había terminado horas antes, el chorreo de colaboradores y caras famosas fue constante, como las de Gema López o Lydia Lozano, que luchó contra viento y marea por no salir volando ante el vendaval...



Mila Ximénez Otra que no se perdió el 'sarao' fue Mila Ximénez, que también tuvo que luchar lo suyo contra el viento. Mila se mostró feliz y muy simpática con los fotógrafos. Mila Fue la encargada de llevar el regalo para el anfitrión de parte de todos sus compañeros, incluidos Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, que no acudieron a la fiesta.



María Patiño, muy apoyada Hasta el restaurante Gago también se desplazó María Patiño, que gracias al cariño y el apoyo de sus amigos y compañeros del programa, su vuelta a la rutina del trabajo se está haciendo menos dura.



Jesús Manuel El colaborador Jesús Manuel posó muy sonriente ante los fotógrafos, que le inmortalizaron a las puertas del restaurante como al resto de sus compañeros.



¿Quién 'las Mellis' volver a ser amigas de la Pantoja? También caras conocidas de 'Sálvame', pero como invitados y no como trabajadores, fueron 'las Mellis', que no tuvieron reparo en hablar con la prensa de su relación en 'stand by' con Isabel Pantoja, con la que dicen que no cierran la puerta para volver a tener una relación cordial en un futuro cercano: "Por escuchar no se pierde nada, la vida da muchas vueltas y el tiempo pone a cada uno en su sitio", zanjaron.



