Kike Calleja, ¿quiere volver con Terelu?

''Muchísimo cariño''

Desde el principio Kike ha zanjado las especulaciones: en estos momentos sólo quiere a Terelu como amiga, pero también ha contado algo que hasta ahora se desconocía de su relación.

"A Terelu la quiero muchísimo y ella lo sabe, la he amado con locura y, para mí, es una persona muy importante. Esto nunca lo he contado. Cuando tuvimos nuestra historia, no supe disfrutarla ni vivirla como lo hubiera hecho a día de hoy. Incluso a lo mejor yo llegué a enamorarme después de estar con ella, cosa que para mí es un error. Pero si yo he intentado recuperarla o no, actualmente eso no es así. Antes pues no te lo niego, antes sí, y yo he tenido conversaciones con ella y así se lo he expresado y no pasa nada", detalló el periodista.