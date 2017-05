Kiko Hernández explota contra Rosa Benito

Después de ocho años de relación, Kiko Hernández le ha declarado la guerra a Rosa Benito. Enfurecido, el colaborador ha expresado toda su rabia hacia Benito, a la que le ha dedicado unas duras palabras: “Eres una desagradecida y una mala compañera, lo has sido y lo has demostrado” .

La razón de todo

Muy enfadado, Kiko Hernández explicó que la razón de su desilusión con Benito es que ésta no le mandó mensajes cuando nacieron sus hijas. “Cuando nacieron mis hijas recibí mensajes de amigos y enemigos y tú no me escribiste… Me merecía un mensaje tuyo”, reclamó el colaborador.