Kiko Hernández ya conoce a sus mellizas: "Es el día más feliz de mi vida"

Desde que supo que iba a ser padre por gestación subrogada, su vida dio un cambio radical. Lo anunció a finales de octubre porque ya no podía aguantarse la emoción. Entonces hablamos con él en exclusiva: " La madre de mis hijas es guapísima, la he visto en fotografía. Y la mujer que las gesta también es guapísima y tiene un corazón inmenso. Hablo con ella todas las semanas por skype. Me cuenta cómo se encuentra, si dan pataditas, veo cómo va creciendo su tripa... Estoy en una nube ".

''Siempre he querido ser padre''

Cuando entrevistamos a Kiko Hernández, el pasado octubre, en la revista Diez Minutos, nos contó que tener hijos era una decisión muy meditada: “Ser padre no es un capricho. Si hubiera podido serlo hace 14 años, ya sería padre. Pero no tenía la capacidad económica. En cuanto he tenido una situación estable, lo he hecho. En los últimos años, de lunes a domingo, no he parado de trabajar”. Su familia le dice que será un papá estricto, pero él se ve más bien consentidor y juguetón, como lo es con su sobrino.