Kiko Matamoros regresa a 'Sálvame' para responder otra vez a Carmen Borrego

Kiko 'vuelve' a 'Sálvame' Kiko Matamoros regresaba el pasado fin de semana a la televisión para acompañar a su mujer, Makoke, a 'Viva la vida', convirtiéndose finalmente en el protagonista al contestar a Carmen Borrego, que en el 'Deluxe' había dicho que se había ido de la tele "por la puerta de atrás'. El excolaborador de 'Sálvame' se defendió diciendo: "yo no he salido por la puerta de atrás, me he ido con la cabeza bien alta, a mí no me lleva mi mamá de la mano a trabajar", dejando caer que Borrego estaba en la tele por ser hija de Mª Teresa Campos. Este lunes para terminar de aclarar su postura entraba por teléfono en 'Sálvame'. Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sigue aclarando sus palabras "Yo no la cuestiono profesionalmente, creo que hay una forma de entrar en los sitios, con nepotismo o como sea...pero al final se tiene que quedar con sus propios valores y entiendo que si está ahí es porque lo vale", decía Kiko de Carmen Borrego cuando le preguntaron por las palabras de la hermana de Terelu, que también dijo que ya no está está en televisión porque "está amortizado". El marido de Makoke añadía luego: "cuestiono este festival de la posverdad que hay desde que me marché". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su verdad Los colaboradores decían a Kiko que "Terelu dijo que lo que habías dicho de su hermana era una falsedad y una maldad", a lo que él respondía: "yo lo que dije puede ser una maldad pero no una falsedad", incidiendo en que Mª Teresa Campos ha influido para que Carmen esté en televisión. Y añadía: "Evidentemente fue su madre la que le abrió las puertas de la televisión, y no pasa nada...". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sus hijos como ejemplo Para apuntar sus tesis, Kiko recurría a su propia familia: "Mis hijos están en la tele porque son mis hijos y no por eso tienen menos mérito" explicaba. Por otra parte, el marido de Makoke negaba haber dejado de tener un hueco en la tele aunque la haya abandonado: "No estoy amortizado profesionalmente porque no paran de llamarme para ir a un sitio y al otro", comentaba. Y para explicar su salida también añadía: "Me voy con la cabeza alta, por mi voluntad. Eso no es irse por la puerta de atrás. Las muestras de afecto han sido abrumadoras. Además me voy con el reconocimiento de bastantes de mis compañeros...". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su futuro Antes de despedirse y al ser preguntado por su fututo, Kiko comentaba que "llevo viviendo de mitrabajo desde los 19 años, desde hace 40 años, y gracias a eso tengo alguna formación profesional y creo que me irá bien... Hay vida después de 'Sálvame' y espero que a partir de ahora mucho más relajadas. Hay proyectos que cumplir...". Eso sí, por un momento reconocía que piensa en el programa que acaba de dejar: "a veces os echo de menos pero cuando oigo alguna cosa no. Llevo 8 años echando ahí todas las tardes... como cualquier profesional si de repente lo deja de hacer pues lo echa de menos". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko habla con Mila, su 'archienemiga' Kiko, a requerimiento de Carlota Corredera, se despedía de Mila, con quien está enfrentado hasta en los juzgados diciendo que "le agradezco lo que ha escrito en su blog, que hay acosasa agradables, pero también ha dicho otras cosas menos agradables...". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mila responde a Kiko y acaba en bronca Mila respondía a Kiko muy serena así: "No quiero decirle absolutamente nada, le deseo lo mejor, que encuentre su camino que descanse y que le vaya bien . Ni te quiero ni te odio". Eso sí, al final acababan discutiendo a cuenta de un asunto que dicen va a terminar en los tribunales. Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El adiós de Belén a Kiko Por su parte, Belén Esteban también mandaba un mensaje a Kiko de despedida: "Lo único que le deseo es que sea feliz, te lo digo de verdad. No me alegro de que te vayas porque no me alegro de que un compañero se marche de la tele...". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia