Kiko Matamoros, en pie de guerra con Laura Fa por su hija

''Tú has dicho que lo veías fatal''

La conversación se calentó aún más con la intervención de Belën Esteban, que echó más leña al fuego como si hicera falta: "Tú has dicho que lo veías fatal", una frase con la que Laura Fa saltó de su asiento como un resorte: "No me manipules, yo no he dicho eso. He dicho que Laura se estaba dejando. Yo no me dejo acariciar por la gente...", aclaró ella.