'Si ha obrado mal, tendrá que apechugar' Esta tarde, el colaborador ha contado cómo se siente. Lo primero que ha querido dejar claro es que "ni avalo ni aplaudo ni respaldo comportamientos de mis hijos que no sean los correctos y vale para todo y para todos". Una vez dicho esto, Kiko asegura que si su hijo "ha obrado mal, tendrá que apechugar con las consecuencias".



Diego 'está jodido' Es una situación muy complicada para toda la familia pero sobre todo para Diego, que "está jodido", como confiesa su padre. Además, ha matizado que "no se ha celebrado ningún juicio". A pesar de su mala relación, el colaborador está muy pendiente de cómo se desarrollan los hechos y está en contacto permanente con su abogada y con su hija Laura: "He podido hablar con él pero no he querido. Claro que me preocupo, es mi hijo".



El parte de lesiones "Diego ha prestado declaración, se ha derivado a Pozuelo y al juzgado número 2, que es el que está especializado en violencia de género. Tanit ha presentado un parte de lesiones que no se corresponde con los que se han publicado. Y afortunadamente, son lesiones leves. Hay una contusión en la zona nasal, pero el origen puede ser lo que ella denuncia u otra cosa", ha explicado Kiko.



Apenas conoce a Tanit Al parecer, y según ha contado Kiko, han declarado 3 testigos. No sabemos la actual pareja de Tanit podría ser uno de ellos, que "no ve nada porque se da la vuelta y sale corriendo". La expareja de Diego no ha querido hablar con su exsuegro: Kiko: "La llamé ayer pero me dijo que no quería hablar. La conozco de tres cenas y cuando dio a luz en el hospital".



Lo más importante: su hija Respecto a la hija que tienen en común, Adara, su abuelo sabe que esta situación puede condicionar la relación con su padre. "Yo sé que desde el principio la relación con su hija no ha sido fácil, aunque él la adora", ha contado Kiko.



