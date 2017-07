¿Será Kiko Matamoros el padrino de la boda de su hija Laura?

Ante la pregunta de si pondría alguna condición para ejercer como tal en ese día tan especial, Kiko respondió que "cómo voy a poner condiciones si me hija me quiere hacer padrino de su boda. Ni que estuviera tarado".

El colaborador supone que cuando la ganadora de GH VIP se case le dirá de ser el padrino, teniendo que reencontrarse con Marián Flores, su expareja y madre de sus hijos. Aunque eso no le preocupa.

A pesar de los enfrentamientos del pasado entre padre e hija, a Kiko Matamoros la idea de ser el padrino de boda de Laura le fascina . Pero no, todavía no suenan campanas de boda, simplemente fue una hipótesis que se barajó en 'Sálvame'.

Sin embargo, el marido de Makoke confiesa entender que Laura elija a su hermano como padrino: "Si quiere que el padrino sea su hermano, también me parecería estupendo.

Aún lo considera pronto para casarse

A pesar de todo, Matamoros confesó que no veía que esa supuesta boda fuese en un futuro cercano, ya que Laura y su pareja, Benji Aparicio, llevan un año de relación. "No creo que estén ya maduros para

casarse o que esté la relación madura, pero vamos, que a mí todo eso me da

igual. Si le hace ilusión, pues estupendo", explicaba Kiko.

Asimismo, recordando su enlace con Makoke, el colaborador de 'Sálvame' aseguró que le "hubiera gustado que Laura hubiera sido la madrina".

De todas formas, como todo era una conjetura, se habló incluso de qué invitados podrían asistir o no en este día. Si bien es cierto, que Kiko se mostró pasivo al hablar del tema, pues no quería entrar en muchos detalles.