A la tonadillera le llueven los digustos últimamente , y es que a pesar del buenísimo dato de audiencia que cosechó su entrevista en 'El Hormiguero', su afán por no nombrar su paso por la cárcel o evitar el nombre de Jorge Javier Vázquez le ha costado muchas críticas a la cantante , sobre todo por parte del propio Jorge Javier, que afirmó preferir "estar en la mierda antes que a su lado".

El DJ se encuentra en un hospital de Sevilla por, segun informa ABC, un nuevo ataque de gota. Parece que aquellos tiempos en los que Kiko Rivera decidió ponerse manos a la obra para hacer ejercicio y comer mejor han pasado a mejor vida... ¡y no aprende!

Ésta, sin embargo, no es la primera vez que Kiko sufre un ataque de gota, u na dolencia, valga la redundancia, muy dolorosa, que se manifiesta con la hinchazón del pie y cuya causa se encuentra en la acumulación de un exceso de ácido úrico, provocado por el consumo excesivo de marisco y carnes rojas.

Irene, con él en todo momento

Kiko, sin embargo, no ha estado sólo: su mujer, Irene Rosales, le ha acompañado en todo momento. Precisamente por ella fue por quien quiso el DJ ponerse a régimen... y no sólo no lo ha conseguido sino que le ha vuelto a dar un ataque de gota. ¡Qué poco duran los propósitos de año nuevo!