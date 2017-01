Kiko RIvera, por sorpresa en Antena3 El primogénito de Isabel Pantoja se sentó con Susanna Griso para presentar su nuevo single, 'Sano juicio', una canción de reggaeton que ya se ha colado en el top ventas. Sin embargo, Kiko Rivera no sólo habló de su faceta profesional. Relajado y sincero contó cómo es su relación con su mujer, Irene Rosales; cómo se gestó la famosa fotografía con sus hermanos, en la que se intercambiaron la ropa, y cómo es su relación con su madre.



''La gente se extraña de que me dedique a la música'' El DJ aseguró que "las críticas son algo con lo que hay que vivir, hay gente que intenta fastidiarte, pero al final lo que prevalece es la buena música", dijo, y sigue sin entender que la gente se extrañe de que se dedique a la música. "Si lo llevo mamando toda mi vida, lo raro sería que fuese dentista", apuntó. ¡Y la verdad es qeu tiene razón!



una segunda oportunidad como padre Por otro lado, Kiko fue preguntado por su hija Ana y si tenía pensado darle un hermanito, y fue tajante: "He decidido, en principio, no tener más". Sobre su faceta como padre, Kiko confesó que está "experimentando como padre con Ana lo que, por desgracia, no he podido vivir con Francisco", explicó sobre el otro hijo que tiene fruto de su relación con la modelo Jessica Bueno–.



''Mi mujer es el hombre de la casa'' Eso sí, al hablar de Irene Rosales, no pudo más que deshacerse en halagos: "Irene lo lleva todo para adelante, a ella no le gusta que diga esto, pero mi mujer es el hombre de la casa, lo hace absolutamente todo, es una manitas, cocina, se encarga de los niños... es una mujer 10. Yo intento ayudarla en lo que puedo, en lo que se me dé bien, a mí se me da bien dormir a mi hija, le canto. En casa está todo el día puesto 'La vaca Lola'. Tengo la canción metida en la cabeza (risas), creo que le voy a hacer un remix y seguro que funciona", explicó el DJ entre risas.



La foto de la polémica... y el despiporre No podía faltar la pregunta correspondiente a la foto en la que pudimos verle a él vestido de "señorito" mientras sus hermanos le copiaban el look a Kiko: "Me reí mucho. El problema es que yo me tuve que poner la ropa de Fran y, claro, me la tuve que meter con un calzador", contó en 'Espejo Público' con desparpajo.



Así fue el 'making of' de la foto. ¡Para partirse! "Todo lo que llevaban mis hermanos era mío y yo llevaba la ropa de Fran. Es un reto haberme metido ahí, pero lo logré como pude. Dije: 'echa la foto que soy un mimo y luego respiro' (risas). Ni escondiendo la barriga se me quitaba", explicó levantando las risas del público y de la propia presentadora.



Su madre, su mayor crítica musical Las buenas palabras no se gataron tras hablar de su mujer y su hija. De hecho, se intensificaron hablando, cómo no, de su madre, Isabel Pantoja, que ha resultado ser la más crítica con el trabajo de su hijo y viceversa: "Tengo la suerte de que nos dedicamos a lo mismo y siempre nos mostramos las cosas antes de salir. Yo escuché el disco de mi madre antes de que saliera, y cada vez que grabo una canción lo primero que hago es: 'Mamá, toma', por el WhatsApp, 'escucha a ver qué te parece'. 'Pues mira hijo por aquí no la has cantado bien, tienes que hacerlo por aquí", confesó Kiko, que tiene en Isabel Pantoja una madre y casi una profesora.



Con su madre 'hasta que se apague el sol' Respecto al desconocido estado de su madre, del que tenemos información por cuentagotas, dijo: "Mi madre está muy bien. Ella sí sale de Cantora. Es un año muy importante para todos, la apoyo al cien por cien en todo lo que haga y donde vaya ella, allí que voy yo para estar (a su lado)".



Camina todos los días... Antes de cantar su nuevo single, Kiko nos puso al día sobre su propio estado de salud... y parece que no es muy amigo del gym: porque sí, a finales de 2016, le dio "por andar por el tema del azúcar, que tengo diabetes", dijo muy serio para acabar añadiendo: "Salgo a caminar todos los días... salgo de la cama al cuarto de baño", sentenció en tono guasón.



