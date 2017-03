Kiko Rivera, tachado de "machista" tras pasar por 'El Hormiguero'

Una entrevista con polémica Kiko Rivera lo petó, y no nos referimos a su ropa, en la entrevista que concedió a Pablo Motos en 'El Hormiguero, ya que consiguió congregar a más de 2,8 millones de espectadores frente al televisor. Después de su madre, Isabel Pantoja, pasara por el programa de Motos, ahora fue el turno de Kiko, que levantó tantos halagos como burlas, tanto por sus chistes como sus palabras sobre sus ex novias...



Irene, ¿la única mujer de verdad que ha conocido? El DJ se quiso dehacer en halagos hacia su mujer, Irene Rosales, pero no consiguió medir las palabras, ya que para ello no hacía falta hablar mal de sus ex novias. ¡Primera cagada! "Por primera vez en mi vida, con perdón a todas las personas que he conocido, era una mujer de verdad", dijo no muy acertado en referencia a las otras mujeres que han pasado por su vida, incluida, claro, Jessica Bueno, la madre de su hijo Francisquito.



Se escaquea de sus labores de padre ¿La otra 'pasada de frenada'? Cuando habló de sus dotes como padres, al parecer algo escasas y por las que seguramente no se lleve el premio de padre del año: "Irene es maravillosa, soy afortunado de tenerla conmigo. No sólo es buena conmigo, sino que también es buena madre porque me quita muchos quehaceres. Yo me intento escaquear claro… ".



Las redes se encendieron con sus palabras Las reacciones durante y después de la entrevista no se hicieron esperar entre los usuarios de las redes sociales, sobre todo después de escucharle decir que intenta escaquearse de sus labores paternales con la pequeña Ana...



Las redes se encendieron con sus palabras Otros, maestros de profesión, intentaron correr un tupido velo ante la entrevista otorgada por Kiko, pero les era complicado.



Las redes se encendieron con sus palabras Para muchos usuarios, las palabras de Kiko no pasaron desapercibidas y le señalaron directamente de "machista".



Las redes se encendieron con sus palabras Otros, simplemente, tiraron de ironía con las declaraciones en el programa, comparando sus dotes como padre y como profesional.



Irene apoyó a su chico Irene Rosales, allí presente, quiso apoyar en todo momento a su marido durante la entrevista, y fue entonces cuando Pablo quiso saber más detalles de ella y sobre cómo se conocieron...



''Irene me ha dado una de las cosas más importantes'' "Yo fui amigo de ella -empezó explicando-. Si no me confundo, creo que más de dos años, y en esos dos años lo intenté, pero con cero éxito, ni un café ¡y eso que lo iba a pagar yo! La ilusión no la perdí", dijo melancólico y con la sonrisa en la boca mientras lo contaba. "Es decir, eres pequeño, veías a tus padres y ves ese amor que existía... hoy en día es más complicado. Yo vi en Irene eso que me han inculcado de pequeño, no sólo porque es guapísima, no sólo porque es maravillosa y no sólo por todas las cosas bonitas que tiene, porque me ha dado una de las cosas más maravillosas que tengo en mi vida, que es mi hija", añadió.



Los besos de la discordia Kiko también tuvo oportunidad de verse las caras con Pablo y pedirle explicaciones por los besos que le dio a su madre cuando estuvo el pasado febrero en el programa, ya que Motos le dio ¡hasta dos 'picos' en la boca! "Fue una mezcla chocante… yo veía a mi madre tan súper puesta y de repente te veo a ti, con esa cara que tú tienes, Pablo, al acecho… las distancias tío. Somos amigos tío, que es la sexta vez que vengo aquí, o séptima… y todavía no me has dado un beso a mí… Llega mi madre la primera vez… y es que no fue uno, es que fueron dos", afirmó Kiko, antes de afirmar que si había alguien que podría hacer feliz a su madre ¡ese era el propio Pablo! "Pero las Hormigas no entran en Cantora", aclaró entre risas.



''Estoy de la vaca Lola que no te quiero ni contar...'' A pesar de las dos perlas qu ehabía soltado, Kiko tuvo también el detalle de deshacerse en halagos con su hija, de la que habló con una sonrisa en la cara, aunque reconoce que está harto de los dibujos de los niños, a los que se ha tenido que enganchar contra su propia voluntad: "Los cantajuegos... y luego mi hija ve unos dibujos que son argentinos… 'La vaca Lola'… y estoy de la vaca Lola… Mi hijo mayor sí ve algo más: Peppa Pig, los videoclips… le gusta ver las cosas de música, pero mi hija es todavía muy pequeña y estoy de la vaca Lola que no te quiero ni contar", confesó.



