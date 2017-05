Kiko y Diego Matamoros unen fuerzas para defender a Laura

''No se os va a echar de menos''

"A estas dos no se las puede soplar, pero ellas pueden llamar lameculos a las Mellis, me pueden faltar el respeto a mí… Iros, no se os va a echar de menos (…) no aportáis nada, solo desestabilizáis", ha señalado con gesto serio.

Además, Matamoros ha apuntado que en un primer momento decidió defender a Alba Carrillo por petición de Fonsi Nieto. "Me llamó Fonsi y me dijo que era la madre de su hijo y que la cuidase…Hasta que me pareció todo un disparate y se acabó", ha afirmado.