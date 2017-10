Kim Kardashian insinúa por delante... y por detrás

Kim Kardashian no da puntada sin hilo y especialmente cuidadosa es en sus looks, siempre atrevidos y quizá un paso más allá de sexys. Esta es la última ocasión en la que hemos visto a la 'influencer' americana, este 19 de octubre en Los Angeles, donde ha vuelto a hacer gala de su potente delantera.

La 'hucha' de Kim

Kim nunca ha escondido nada y tiene a bien ser transparente como el agua, como ha demostrado estos años con su programa 'Keeping Up with the Kardashians'. Y si su actitud es así de abierta, su imagen es igual de provocativa, lo que le encanta. Por eso luce las mallas que todo lo marcan como nadie; eso sí, si lo usas semitransparentes, pues parece que vas con la hucha al aire.