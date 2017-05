Kris Jenner se ofrece a Kim Kardashian para gestar su tercer bebé

Kim Kardashian quiere más hijos

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en la familia Kardashian, llega Kris Jenner para darle otra vuelta de tuerca, y todo gracias a su incombustible programa 'Keeping up with the Kardashians', donde no han parado de pasar cosas (que a una familia media no le pasarían nunca, pero a ellas sí, que para eso son las Kardashian) durante las 13 temporadas en antena.

Las hemos visto reír, llorar, embarazarse y dar a luz, y precisamente esto úlitmo es lo que quita el sueño a Kim Kardashian.