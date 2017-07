La canción surgida de la nueva quedada de 'OT'

Chenoa fue la encargada de colgar un vídeo en el que aparece rodeada de algunos de sus compañeros de edición cantando al unísono una canción de Los Beatles . Bueno, más bien, intentando interpretarla, ya que al comienzo del vídeo dejan claro que no se saben muy bien la letra…

Manu Tenorio: ''Siempre serán míos''

Aparte de la jurado de 'Tu cara me suena', el resto de sus compañeros también se han hecho eco del vídeo colgado en Instagram. Geno define a sus compañeros como su "pandi" mientras que Manu Tenorio les envía un bonito mensaje de cariño: "¡Con parte de mi #family feliz!! A mí esta gente, estar con ellos, sentirlos sanos y bien, me da paz, me dan felicidad... tenerlos cerca para mí es algo necesario...son míos. Siempre serán míos".