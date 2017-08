La confesión más humillante de Lucía Etxebarría

QMD!14/08/2017

Las fiestas populares que asolan la geografía española durante la temporada estival se convierten en el lugar propicio para que ocurran cosas de las que luego nos podamos acabar arrepintiendo. La ingesta excesiva de alcohol unido a la inmadurez puede llegar a pasar factura, tal y como le pasó en su día a Lucía Etxebarría.

‘Mad in Spain’ abordó el tema del descontrol que llevan consigo estas celebraciones, contando como contertulia con la escritora, que se posicionó del lado de aquellos que están en contra de las fiestas populares. Sin tapujos, la autora de ‘Amor, curiosidad, prozac y dudas’ comenzó su argumentación confesando que ella ha sido de las que ha hecho de todo en sus años de juventud.

"Antes de que te llame todo Euskadi y te digan que me han visto puesta en todas las fiestas te diré que he ido a todas las fiestas de España y he hecho esto", comenzó diciendo. "Me he emborrachado, me he tirado al agua, me han robado y además me robaron todo en unos San Fermines mientras estaba completamente borracha practicando el sexo con alguien en la calle, o sea, que me lo he merecido".

Ante la sorpresa generalizada, Etxebarría matizó que lo único que no ha hecho es maltratar a cualquier tipo de animal. Echando la vista atrás, reconoce que nadie como ella para poder opinar sobre el tema: "¿Quién puede mejor que yo opinar? Cuando lo has vivido y sales de ahí piensas ¿qué hago yo cuatro días puesta? ¿Qué hago dejando que me roben la cartera? ¿En qué delirio me metí? ¿Cómo se llega a este nivel?".

Además, quiso aclarar que no está en contra de que se celebren fiestas populares sino de que sean la excusa perfecta para que algunos se salgan de madre. "Los jóvenes han perdido el norte con el alcohol en las fiestas", sentenció.