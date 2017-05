Terelu Campos contesta a Gloria Camila

Gloria Camila abre la caja de los truenos

La tensa bronca entre Belén Esteban y Paz Padilla tuvo lugar en mitad del debate sobre la mala relación entre la familia Campos y parte de la familia Jurado. Terelu Campos, presente en el plató, quiso dejar claro su opinión sobre las palabras vertidas por Gloria Camila en 'Supervivientes' y que tanto están dando de qué hablar.

"He ido donde Bigote, le he dicho, 'hola, soy Gloria'. Él no se ha levantado. ¿Es eso educación? Yo no le caigo bien a su mujer ni su mujer a mí. No me caen bien ni María Teresa Campos ni Terelu", se lamentó la hija de José Ortega Cano delante de sus compañeros.