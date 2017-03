La madre de Alba Carrillo contraataca en 'Sálvame Deluxe'

QMD!03/03/2017

Lucía Pariente, se ha sentado en ‘Sálvame Deluxe’ para defenderse de los ataques en la sombra que están sufriendo tanto su hija como ella por parte de la familia de Feliciano López. “Vengo dispuesta a defender a mi hija. Estoy muy cansada de que la gente diga que es inestable”, ha comenzado nada más encontrarse con Jorge Javier Vázquez.

Ya en plató, Lucía ha asegurado que tiene ganas de contarlo todo. “Estoy a gusto porque espero que a través de lo que yo os diga os trasmita lo que estamos sintiendo”, señala. “Todos estamos intentando entender los ataques… Por fin preguntan también a la familia de Feliciano. He sido parte de todo esto porque voy a recoger a mi nieto”, ha puntualizado.

La progenitora de la modelo ha sentenciado que ya no encuentra atractivo al tenista. “Ya no lo veo guapo. Creo que ha perdido. Cuando los deja mi hija, se estropean”, ha afirmado. Lucía ha recordado que los problemas graves llegaron nada más llegar del viaje de novios. “Me he dicho que coja mis cosas. Que esto no es la Pensión Lolita”, asegura que le dijo el tenista a su hija al llegar a casa.

Al parecer, los problemas se originaron después de que discutieran por la supuesta fiesta descontrolada que vivió el tenista antes de casarse. “La despedida de soltera fue todo un despelote”, señala.

“Feliciano tiene toda la culpa de que Alba fuera ingresada”, afirma Lucía, después de recordar que en una de sus discusiones de pareja, Alba Carrillo tuvo que ser ingresada en la Clínica López Ibor. “No creo que estuviera enamorado. Quererla, sí. Creo que fue un capricho”, sentencia desairada.

Jorge Javier ha querido interesarse por la polémica suscitada desde que se asegurara que Lucía se metía tanto en la relación de la pareja, que incluso habría dormido en la cama del matrimonio. “No veo tanta importancia de que yo haya podido quedarme a dormir con mi hija en su cama”, ha señalado.

Mucho se ha hablado sobre el temperamento de Lucía, asegurando la protagonista que jamás ha llegado a insultar al tenista. “Lo más duro que le he dicho a Feliciano es que es un pobre hombre”, ha afirmado, antes de recordar que tan solo le echó en cara las fotografías, previas a la separación, de él con otra mujer en Miami.

Lucía también tuvo duras palabras para los que fueron sus consuegros. “’Tú eres una tonta a las tres’, le decía la madre de Feliciano a mi hija delante de mí”, ha recordado, antes de tirar por tierra la capacidad de trabajo del padre de Feliciano. “El padre de Feliciano no sabe ni lo que es la palabra destornillador”, ha afirmado.