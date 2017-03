La madre de Alba Carrillo contraataca en 'Sálvame Deluxe'

La progenitora de la modelo ha sentenciado que ya no encuentra atractivo al tenista. “ Ya no lo veo guapo. Creo que ha perdido. Cuando los deja mi hija, se estropean ”, ha afirmado. Lucía ha recordado que los problemas graves llegaron nada más llegar del viaje de novios. “ Me ha dicho que coja mis cosas. Que esto no es la 'Pensión Lolita' ”, asegura que le dijo el tenista a su hija al llegar a casa.

“ Feliciano me pedía muchos consejos ”, ha asegurado para dejar constancia de que no siempre se ha llevado mal con su yerno. “ Feli al principio se partía la vida por ella... Hubo un antes y un después desde que se empezó a inmiscuir la familia ”.

Kiko Matamoros ha sido el colaborador más duro con Lucía. De hecho, fue él el que aseguró que la madre de Alba Carrillo practicaba las artes de la brujería. “ En mi vida he practicado la magia negra, aunque a veces me gusta echar las cartas ”, ha sentenciado.

La llamada "tranquilizadora" de su hija

Ante los ataques de Matamoros, Alba Carrillo ha querido entrar en directo para defender a su madre: “Me he equivocado en una cosa. Antes de salir de casa le he dicho a mi madre que se controle. Ante lo que está pasando, le pido que saque todo lo que hemos vivido mi familia…”. Llorando y muy alterada, ha querido dirigirse a Matamoros. “Sí, yo le he pedido a mi madre que no hable de Fonsi. Es el padre de mi hijo, y muy bueno”, ha afirmado.

La situación se fue calentando, llegando a discutir fuertemente Matamoros y Pariente durante una pausa publicitaria. “Eres una difamadora profesional”, le ha espetado Kiko Matamoros, después de que durante la discusión en los pasillos Lucía se haya explayado a gusto atacándole.

“Os pido perdón. Habéis sufrido mucho por mi culpa. Aunque esta entrevista no le guste a nadie, a mí me está gustando”, ha apuntado Alba Carrillo. La modelo no ha querido reconocer que ha perdido una de los enfrentamientos que mantiene con el tenista en los juzgados. “No te han dado la razón y has tenido que pagar las costas”, le ha recordado Patiño.