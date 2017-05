La mejor noticia que ha recibido Jessica Bueno

La gran noticia de Jessica Bueno Jessica Bueno está de enhorabuena. La joven modelo ha logrado cumplir uno de sus sueños. La exnovia de Kiko Rivera tenía guardado muy bien un secreto que nos alegra mucho, ya que nos encanta ver cómo la perseverancia y el esfuerzo siempre tienen una recompensa. No ha sido un camino fácil, después de años sin estudiar y con dos bebés a los que cuidar, Jessica Bueno ha conseguido aprobar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Uno de los días más felices de su vida Jessica Bueno ha querido compartir con todos sus seguidores esta experiencia. "Hoy no solo ha sido un gran día , ha sido un grandísimo día , un día muy feliz , no ha sido un día cualquiera , ha sido el día en que han publicado la nota del examen que hice para poder entrar en la universidad y estudiar la carrera que tanta ilusión me hace", comenzaba narrando la modelo.

Meses de trabajo duro "Después de unos meses muy intensos estudiando y preparando el examen de selectividad para mayores de 25 años , llegó el día de hacerlo, el esperado y a la vez temido 5 de mayo, donde me jugaba todo por lo que había trabajado en estos meses , después de todo los momentos de nervios y tensión .... Hoy al fin han publicado las notas de los exámenes que hice en la UPV y me he llevado una de las mayores alegrías de mi vida ,cuando he podido comprobar que mi prueba de acceso está aprobada !!!!!!", comentaba con ilusión Jessica.

Nueva etapa en su vida "Me siento tan feliz que quiero gritar de alegría y quería compartir con todos esta satisfacción que siento .El siguiente nivel me espera. A mis 26 años empieza una nueva etapa en mi vida , mi etapa universitaria . Esa que me había quedado pendiente y pienso conseguir con éxito", dice la modelo mirando hacia delante.

Tiernas palabras para su marido "Tengo que agradecer a mi familia y mis hijos por ponérmelo tan fácil y por todo el apoyo ,pero sobre todo a mi marido , ha confiado en mí en todo momento", comentaba Jessica Bueno horas antes de emprender un viaje a Disneyland París, donde junto a su marido y sus dos hijos ha celebrado este éxito.

Conociendo a Goofy La pareja ha llevado a Francisquito-fruto de la relación de Jessica con Kiko Rivera- y al pequeño Jota Jr. a conocer al perro más entrañable de la televisión.