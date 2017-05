La noche más loca de Jennifer Lawrence

QMD!20/05/2017

Ser una persona tan conocida como Jennifer Lawrence tiene sus contras. La popular actriz está siempre en el foco mediático, ya sea por sus alabados trabajos delante de las cámaras como por su agitada vida personal. El interés hacia su persona va cada día en aumento, teniendo ahora que sufrir la vergüenza de tener que dar explicaciones por unas imágenes tomadas durante una desenfrenada noche de fiesta.

Radar Online ha lanzado un vídeo que pronto se ha convertido en viral en el que aparece la actriz en evidente estado de embriaguez en un club de streaptease. Los hechos ocurrieron en Viena, lugar donde la actriz se encuentra rodando su última película, ‘Red Sparrow’.

En las imágenes podemos ver a la ganadora del Oscar gateando por el escenario e incluso haciendo uso de la barra de pole dance mientras realiza gestos lascivos y descontrolados. Luchando por mantenerse en pie, la joven también baile de manera sensual con un amigo y es sacada del escenario cuando ven que su “actuación” no puede ir a peor.

Según algunos testigos que recoge el portal, la artista “iba muy borracha”, e incluso en un momento de la noche “perdió la blusa y se quedó bailando solo con sostén”.

Tras el revuelo suscitado, la joven ha saltado a la palestra para dar su visión de los hechos a través de su página de Facebook. “Mira, nadie quiere ser recordado en Internet como aquella persona que intentó bailar en una barra de striptease. Era el cumpleaños de uno de mis mejores amigos y bajé mi guardia de paranoia por un segundo para divertirme”, comienza diciendo.

A lo que añade: “No voy a disculparme, me lo pasé muy bien esa noche. Posdata: No es un sujetador, es un top de Alexander Wang y no voy mentir, creo que mis bailes estuvieron muy bien, incluso sin fuerza. Jen”.

Esta no es la primera vez que Jennifer Lawrence se ve envuelta en un escándalo mediático. En verano de 2014 fue una de las protagonistas del tristemente famoso ‘Celebgate’, la filtración de fotografías desnudas o en actitud muy provocativa de conocidas estrellas como Kaley Cuoco, Aubrey Plaza, Ariana Grande, Amber Heard, Brie Larson, Candice Swanepoel, Cara Delevingne, Emily Browning, Emily Ratajkowski, Hayden Panettiere, Hillary Duff o Kirsten Dunst.