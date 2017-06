La nueva cara 'deluxe' de Mila

La nueva cara de Mila Ximénez Mila Ximénez, a sus 65 años, no estaba muy contenta con la imagen que lucía su rostro hasta hace bien poco. "Tenía la autoestima muy baja", "cuando veía mi imagen cambiaba de canal" o "desde hacía tiempo evitaba los espejos" son solo algunas de las confesiones que ha vertido la periodista en su entrevista previa a reencontrarse con sus compañeros. Dispuesta a poner fin a sus complejos, la colaboradora de ‘Sálvame’ se cogió unas semanas libres para pasar por el quirófano y someterse a unos retoques, volviendo ahora por la puerta grande para mostrar su nuevo rostro y hablar sobre el proceso en la versión ‘deluxe’ del programa para el que trabaja.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Me daba miedo venir'' Mila Ximénez, antes de entrar en plató, ya se estaba quejando al hablar con Jorge Javier Vázquez. “Estoy muy bien… He entrado aquí en Telecinco, pero para que nadie me viera, ya llevo como 5 o 6 kilómetros andados”, se lamentaba entre risas. “Yo he estado genial durante dos semanas. Hoy he tenido que llamar a nuestro fisio porque tenía dos bolsas enormes. Me daba miedo venir, la he liado muy gorda”, dijo Mila teniendo todavía el rostro velado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Una operación muy completa Mila Ximénez se ha retocado prácticamente de todo: pómulos, ojeras, cuello, escote… y labio un poquito. Lo único que ha quedado indemne: de frente para arriba. “Ahora lo que quiero es perder peso”, ha afirmado, tras confesar que no quiero volver a pasar por el quirófano, al menos, en un futuro próximo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Una cara más 'recogida' “Quería recoger un poco la cara. Me he retocado algunas partes de mi cara. De frente para arriba, nada”, apuntó. “Me han levantado la parte flácida de la cara, quitado de los ojos y me han hecho un cuello nuevo”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Fobia a los espejos Mila también aprovechó para relatar que llevaba largo tiempo sin estar a gusto con su imagen. “He estado mucho tiempo sin mirarme el espejo. Las maquilladoras del programa te lo pueden decir”, dijo a Jorge Javier. Cuando el presentador le indicó que tal vez ahora le sale un novio de 30 años, ella lo tiene claro: “Podrían haberme salido antes, cuando me encontraba peor”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Adiós al cansancio Ante el revuelo generalizado y las críticas recibidas, la periodista ha destacado que los resultados totales no se verán hasta los tres meses. “Lo que quería es que se me quitara el cansancio de la cara”, afirmó, ante de indicar que no le afectan mucho las críticas, especialmente, aquellas que se vierten a través de las redes sociales.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Las lágrimas vertidas por su aspecto “Yo he llegado a llorar porque no me gustaba. Yo veía por las mañanas a Ana Rosa y cuando salía una imagen mía, quitaba la tele”, ha recordado. Sin embargo, asegura que su estado anímico era muy bueno antes de someterse a la operación. “Estaba pasando un momento personal muy bueno. Lo único que no me gustaba era mi cara”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mila, mucho mejor sin maquillaje Ximénez es consciente que su paso por ‘Supervivientes 2016’ hizo mucho para que se le estropeara la piel y le salieran arrugas. “No me arrepiento de haber ido a la isla… Me encuentro mucho mejor sin maquillar que maquillada”, afirmó. Su hija Alba, el máximo pilar en su vida, le ha apoyado mucho durante este paso decisivo en su vida, aunque no estaba muy convencida de que lo necesitara. “Alba dice que me veía genial y que sigo estando bien”, señaló.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Retiro voluntario a Marbella Después de estar más de cuatro horas y media en la mesa de operaciones, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido que estar varias semanas de reposo. “He intentado no perder mucho los nervios. Me he ido dos semanas a Marbella, a una casa en la que he estado encerrada”, indicó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Por qué no se ha retocado los pechos? Jorge Javier le preguntó si estaba dispuesta a retocarse los pechos, a lo que contestó Ximénez con sorna: “De momento, vamos a dejarlos como están. No vaya a ser que vuelva a tener un embarazo y se me estropeen de dar pecho”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia