La nueva polémica de Jordi Cruz

" Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto te costaría eso en un máster en otro sector… Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un 'tú me das tus manos y yo te enseño", sentencia.

Pepe Rodríguez, entre dos fuegos

Por su parte, Pepe Rodríguez, el otro miembro masculino del jurado del popular programa de TVE, también ha expresado su opinión.

"Me encantaría tenerlos a todos dados de alta en la Seguridad Social, pero yo no puedo tener 20 nóminas en cocina, es una burrada. Y eso que estoy a favor de regular mejor la figura del 'stagier', se lo he propuesto a la Junta de Castilla-La Mancha, pero no me hacen caso. ¿Qué podemos hacer si tenemos a un montón de jóvenes que quieren venir a aprender? ¿Les niego la entrada?", apunta.