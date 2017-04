La respuesta de Bigote a María Teresa por no ver 'SV': "No sufro"

No está preparada María Teresa Campos no está preparada para ver 'Supervivientes'. La presentadora confesó durante su sección semanal en 'Sálvame' que no será una de los miles de espectadores que seguirán el famoso reality. Una edición que le toca de cerca porque en ella participa su pareja, Edmundo 'Bigote' Arrocet.



Bigote no sufre Pero, ¿cómo ha reaccionado Bigote ante la decisión de Campos de no verle? Parece que Edmundo no está dispuesto a amargarse durante su estancia en la isla. "No sabría decirte si me estará viendo: ella dijo que no me vería porque no quería verme sufrir, pero yo aquí no sufro", aclaró Bigote.



El salto no fue para su chica Bigote no le dedicó su salto a su pareja, María Teresa, sino que en lugar de a su "chica", decidió dedicarle el salto a los saltadores olímpicos por su valentía.



No quiere verlo Mientras tanto, María Teresa Campos permanecía ajena a todo, pues tal y como afirmó "no voy a ver la gala. Incluso mis hijas me han invitado a su casa para verla juntas, pero no estoy preparada", confesó la comunicadora antes del estreno. "¿Cómo no voy a echar de menos a 'Bigote'?", ha afirmado la presentadora cuando le ha preguntado Lydia Lozano.



