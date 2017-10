La tata de Miguel Ángel Muñoz se convierte en la nueva influencer de moda

"Buenas noches. Aprovecho mi primer vídeo de 'Maschester' para felicitarlo en el programa número 100. Y esta noche no me lo pierdo porque sale Miguelito y quiero verlo" , afirma.

''Me está regalando los mejores años de mi vida''

En una entrevista para 'Diez Minutos', Miguel Ángel Muñoz ya confesó lo mucho que significaba la tata en su vida: "Ella es la hermana de mi bisabuela. Mis padres eran muy jóvenes cuando yo nací, tenían 18 y 21 años. Ellos tenían que trabajar y la tata tenía 59 años, ahora tiene 92", afirmó.

"Ella se ocupaba mucho de mí y he pasado gran parte de mi infancia con ella y luego la vida me ha dado la claridad y la lucidez de ver la gran persona que es. Ella me dice que le doy la vida, pero es ella la que me la da a mí, me está regalando los mejores años de mi vida".