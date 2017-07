La tía de Messi arremete contra el jugador y su familia

QMD!07/07/2017

La boda entre Leo Messi y Antonella Roccuzzo ha sido la noticia más comentada de los últimos días. Tras años de relación y dos hijos en común, la pareja se daba el ‘sí, quiero’ el pasado viernes en Argentina ante la atenta mirada de sus amigos y familiares más queridos. Sin embargo, la manifiesta felicidad de la pareja ante un día tan especial se ha visto empañada por el salto a la palestra de Susana Messi, la tía abuela del jugador blaugrana.

Los medios de comunicación argentinos se han hecho eco de las duras palabras de la mujer, quien aseguró entre lágrimas estar muy dolida con el delantero por no haber sido invitada al enlace. “Me da mucha pena porque yo fui a verlo antes de que se fuera a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no le había hecho nada. Soy muy católica y si él supiera que no disfrutó del abuelo que tenía…”, dijo ante las cámaras del programa de América TV ‘Ifama’.

La mujer, en su alegato en contra de la familia del jugador, llegó a señalar a una persona como la culpable de esta situación: la madre de Messi, Celia María Cuccitini. “Si vas al barrio donde ella vive verá que no la quiere nadie… Manda todo ella”, apuntó indignada, antes de criticar abiertamente la profesión de Messi: “Me hubiera gustado que sea un gran médico. Los futbolistas son medio vagos y nosotros somos chapados a la antigua”.

Jorge Messi, el padre del astro del balón, ha querido defender el honor de su hijo y el de su familia confesando que hacía más de dos décadas que no tenía noticias de su tía materna. “Es la hermana de mi viejo y cuando falleció mi papá ni apareció. Si la cruzo no la conozco. Llevo 20 años sin verla”, afirmó al diario Clarín.

“Hace 20 años que no la vemos. Además, está loca, todo lo que dice son inventos” dijo. A tanto llega el cabreo del padre de Messi, que ya ha anunciado que emprenderá acciones legales por las acusaciones vertidas por su familiar. “Me puso los pelos de punta. La voy a denunciar por calumnias e injurias”, sentenció.

Más allá de la polémica, Leo Messi y Antonella Roccuzzo están disfrutando apaciblemente de su luna de miel en compañía de sus dos hijos. El jugador, a través de su cuenta de Instagram, ha compartido un relajado momento en la terraza de un hotel mientras desayunaba la familia al completo teniendo como telón de fondo un paradisíaco paisaje de ensueño.