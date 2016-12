La Veneno cumple su deseo: ha sido incinerada

Precisamente este úiltimo confesó a los medios: "Lo importante es que se ha cumplido la voluntad. Aquí lo sabía todo el mundo. El que dice que no lo sabía es porque no ha querido saberlo".

Sin embargo, ahora comienza la segunda polémica: una disputa entre los familiares, que ahora dicen no saber nada de que sus restos iban a ser incinerados . Sus hermanos Mari Pepa, Rafael y Trini no se personaron en el tanatorio, pero sí lo hicieron su madre y sus hermanos Belén y Francisco.

Después de una truculenta investigación, La Veneno ya puede descansar en paz. Varios de sus familiares defendieron (y aún defienden) que la muerte de La Veneno no se debió a un accidente doméstico , tal y como certificó la Policía y después un juez, sino que habría sido asesinada , por lo que pidieron una segunda autopsia que nunca llegó.

La vida de La Veneno, una montaña rusa

Cristina La Veneno será siempre recordada como la travesti más famosa de España, aunque como ella decía, era "conocida en el mundo entero".

Fue Pepe Navarro, quien vio el potencial de la prostituta del madrileño parque del Oeste como personaje televisivo, y desde entonces La Veneno no paró de trabar en televisión y fiestas haciendo bolos. Publicó una canción, 'Veneno pa tu piel', que se hizo viral en los 90, aunque su vida daría un giro en 2003, cuando fue ingresada en prisión: "Luego volví a Madrid y me detuvo la Policía por una estafa del seguro de mi casa. Tuve un juicio y a los dos años de éste llegó la Policía a mi casa y me llevó esposada a la cárcel de Aranjuez", confesó en exclusiva a QMD a su salida en 2006.

La Veneno se ganó el corazón de sus seguidores con desparpajo y naturalidad, una falta de filtro que a veces le pudo costar cara, pero sobre todo, por su optimismo. ¡Hasta siempre, Veneno!