Labrador y Ana Mojica comparten su foto más sexual

Parece que el verano ha traido el buen rollito entre Ana Mojica y Labrador . Después de haberlo dejado a finales de junio y volver a retomar su relación un mes después, los chicos, que se conocieron en 'MYHYV', han presumido de amor durante todo el verano con viajes y mensajes a través de las redes. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando el otoño llega y las temperaturas bajan, cuando han decidido volver a caldear el ambiente con sus fotos más 'hot'.

Así de apasionados y sexuales posan Labrador y Ana para una sesión de fotos muy caliente, en la que la única ropa que les tapa es la interior. Esta imagen, en la que parece que Labra y su chica están en pleno "festín" , no ha sido la única que han publicado...

Luciendo bien de músculos, mucha piel y poca ropa ha posado Labrador para un fotógrafo que en las redes sociales se hace llamar Kodachi. Y claro, los mensajes en su Instagram no se han hecho esperar: "Bombón", "Papasito" o "guapo" han sido los más finos que le han dejado sus 'followers'...

Juntos... y muy revueltos

No es la primera vez que la pareja nos sorprende con fotos de lo más calientes,como esta, en la que aparece labrador luciendo torso musculado y su chica, Ana, abrazándole por detrás... ¡casi no le dan los brazos con esa espalda que se gasta el ex tronista!