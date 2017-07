Labrador y Ana Mojica pierden el bebé que esperaban

La peor noticia

Labrador y Ana Mojica han perdido el hijo que esperaban, un duro golpe al que se enfrentan juntos.

La triste noticia llegó cuando desde Radioset confirmaron que Ana había sufrido un aborto natural. Esto último algo que la pareja temía que pasara y razón por la cual no terminaban de confirmar definitivamente la noticia del embarazo. "No lo queríamos decir porque ni estábamos seguros de tenerlo, no lo estamos pasando bien", ha sentenciado Labrador en Radioset.