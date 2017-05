Lady Gaga, destrozada tras una dura pérdida

"Ver a una de mis mejores amigas en el mundo mostrar tanto coraje, fuerza y positividad combatiendo el cáncer realmente me ha cambiado la vida. Gracias, Sonja, por inspirarme e inspirarnos todos los días con tu alegría. Te quiero tanto que se me llenan los ojos de lágrimas solo de pensar en todos los años que hemos compartido en el backstage al frente del show, cuidándonos la una a la otra. Eres única. Estoy tan orgullosa de ti. Tú y Andre, tu inseparable y bello amor, de eso es de lo que realmente va la vida . Lo puedes ver en esta foto. Quería compartir con el mundo y mostrar cómo es la verdadera belleza. Te quiero, nena. Te quiero tanto", escribía la cantante.

Gaga promete ser una "guerrera" por su amiga

Esta es otra de las imágenes que compartió la cantante, en la que ella y Sonja sonríen mirando a un globo de una calavera mexicana y que acompaña de un emotivo texto: "Tengo dos sentimientos encontrados. En primer lugar, que voy a vivir cada día con más pasión, más determinación, más compasión y dar más que nunca. Porque eso es lo que nos atrajo la una a la otra y sé que es lo que siempre quiso para mí", escribió Gaga visiblemente afectada.

"Ella tenía esa manera increíble de liberarme del ancla de mi propia tristeza, ella me amó sin temor mientras yo aprendía a lidiar con la fama y a permanecer inspirada, no importa lo asustada que estuviera (...)", añadió la cantante, que explicaba que tenía el otro sentimiento era que tenía la sensación de "que me han robado los últimos 10 años de mi vida, de mi amistad y de mi carrera junto a ella". Además, Gaga prometía "ser una guerrera para ella y ser una voz para los pacientes de cáncer para que el mundo puede continuar y mejorar en la lucha".