Lara Dibildos habla sobre el divorcio de su ex Escassi

El peor momento de Lara

Lara también habló sobre la enfermedad que sufrió hace 25 años y que recientemente recordó en su perfil de Instagram. "Lo que me pasó es un antes y un después y te cambia completamente la vida. Fueron dos años muy duros para mí y para mi familia. Gracias a eso soy así. Hay que ser positiva y dar gracias a la vida". "Hoy hace 25 años que me curé del cáncer que tuve y contra el que estuve luchando durante 2. Esta foto es de ese día, estábamos solas mi madre y yo fuera de España recuperándome del último tratamiento y me la robó mientras me quedé a solas conmigo misma para pensar después de la emoción, los besos y los abrazos por la noticia. Ese día me prometí vivir intensamente y hacer lo que me dicte el corazón sin importarme lo que opinen los demás, además de otras promesas y pensamientos que me guardo para mí. Han pasado 25 años y lo creo con más fuerza pero sobretodo me doy cuenta ahora que soy madre de cuánto sufrió la mía y cuánto le debo. Te quiero mamá y tengo la gran suerte de podértelo decir cada día cuando te veo. Feliz Lunes a todos y disfrutadlo!! ", escribió Lara junto a la fotografía.