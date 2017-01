'Las Campos' y su especial sobre belleza y deporte

Nueva entrega de 'Las Campos' Una nueva entrega de 'Las Campos' ha llegado, dejando grandes momentos para el recuerdo. En 'Mamá, ¡Qué bien te conservas!', María Teresa Campos y sus dos hijas se han sometido a rituales de belleza, entrenamiento físico e innovadoras terapias para frenar el avance de la edad. ¿Lo habrán conseguido?



Sienten mucha 'angustia' por el paso de los años "Hay que reconocerlo, ¡el tiempo nos ha cambiado!", afirmaba María Teresa Campos en los momentos previos a que se emitiera el programa. "Hoy van a ver cómo vivimos el paso de los años, que es una de las cosas que más nos angustia", reconocía Terelu.



Preparando el cumpleaños de Carmen Borrego Carmen Borrego invitó a su madre y su hermana a desayunar mientras ellas confabulaban vía telefónica sobre prepararle una fiesta por su 50 cumpleaños. A la cita acudió la presentadora de 'Qué tiempo tan feliz' un poco acatarrada y Terelu, como siempre, tarde… ¡para descubrir que tenían que prepararse ellas el desayuno!



''Yo nunca desayuno con Edmundo'' Nada más comenzar a preparar el desayuno surgieron los primeros conflictos. Terelu se lamentó porque su hermana no tuviera en la despensa leche sin lactosa y algo de Stevia. Tras quejarse, Terelu confesó que está un poco disgustada con el tema de la 'porra', por lo que a partir de ahora prefiere quedar con su hermana y su madre para comer o cenar. "Yo nunca desayuno con Edmundo", confesó María Teresa. Sorprendida, Carmen le ha recordado que si ni duerme con Edmundo, ni desayuna con él… ¿Qué es lo que hace con su novio?



María Teresa y su obsesión por las 'caras de lagarto' María Teresa Campos comentó en el desayuno que ella no quiere someterse a ningún tratamiento de cirugía estética porque no quiere que se le quede la cara como a un lagarto. "Mientras no te pongas una cara puñetazo… prefiero asumir la edad a tener cara de lagarto", le dijo la presentadora a Terelu cuando esta dejó caer que podría pasar por el quirófano.



Un día en los caballos Carmen Borrego llevó a su madre y a su hermana a la hípica para que aprendieran a montar a caballo, surgiendo por el camino varias confidencias. María Teresa Campos confesó que antes pasaba más tiempo con Terelu, pero las cosas ahora han cambiado y las hermanas están más unidas que nunca.



Terelu, la más atrevida de las tres Con ayuda de varios trabajadores del recinto, Terelu fue la única que se atrevió a montarse en el caballo. Aunque María Teresa estaba encantada rodeada de tantos équidos, sus hijas no tanto, por lo que salieron pitando en cuanto el caballo se envalentonó.



Los problemas de la edad Cuando no cuenta con servicio en casa, María Teresa Campos delega el tema de preparar la comida a Edmundo. Sin embargo, la presentadora va metiendo baza mientras este prepara sus guisos. "Me gustaría tomarme una copia de vino de vez en cuando, pero no puedo porque ahora el vino me sabe a vinagre", reconoció María Teresa, antes de confirmar que "yo sé que con la edad la gente se va poniendo cada vez más pesada… En algunas cosas soy insoportable".



''Tengo casi 50 años y una piel muy agradecida'' De camino a una clínica para someterse a un tratamiento, Terelu confesó a su hermana que ella siempre reza antes de entrar a plató: tres 'Padre nuestros' y tres 'Ave María'. Por su parte, Carmen Borrego afirmó que ella se siente mucho más joven de la edad que tiene. "Tengo casi 50 años y una piel muy agradecida… Aunque tengo la sensación de que la tengo muy descolgada… No pretendo tener una cara de 20 años, pero no de 50", le contó Terelu a la especialista de la clínica.



Los retoques de María Teresa Mientras sus hijas se sometían al tratamiento facial, María Teresa confesaba al equipo del programa las operaciones que se ha hecho a lo largo de los años. "Me hizo un lifting a los 50, y ocho años más tarde me retoqué un poquito el cuello", señaló.



Recargando fuerzas para ir a la peluquería En su afán por ponerse como una veinteañera, Terelu se marchó a la peluquería, donde coincidió 'por casualidad' con Ana García Siñeriz. Eso sí, antes de ponerse en manos de la especialista capilar, la colaboradora de 'Sálvame' hizo una parada en una pastelería para comprarse una bandeja de bollos rellenos de cosas saladas.



Terelu, la primera 'eat girl' Como cualquier mortal, Terelu aprovechó el tiempo que pasó en la peluquería para ojear una revista, encontrándose un artículo sobre 'it girls', asegurando que ella se siente una más del club. ''No 'it girl' como Paula Echevarría, sino que EAT GIRL", matizó.



''Al paso que voy, estoy más mayor que mi madre'' "Yo no soy nadie sin polvos. Pero de los de maquillarse, de los otros ni me acuerdo", apuntó jocosamente Terelu. "Al paso que voy, estoy más mayor que mi madre", sentenció con el desparpajo que la caracteriza.



Demasiadas emociones para Terelu El momento más emotivo llegó cuando Terelu confesó que no se corta el pelo porque piensa que eso le traería malos recuerdos a su madre, ya que ese es el corte que lucía cuando sufrió el cáncer. Además, entre lágrimas, recordó con tristeza la primera vez que apareció en televisión con peluca.



¿Consciente de sus limitaciones? Terelu también tuvo tiempo de irse a probar ropa a su estilista particular. "Hay cosas que no me pongo porque soy consciente de que no me las puedo poner", afirmó. De hecho, desde hace un tiempo a esta parte Terelu está teniendo serios problemas para poder cerrar la cremallera de algunos de sus vestidos.



María Teresa, de compras en un chino Mientras tanto, María Teresa Campos dedicó la tarde a irse de tiendas con sus amigas. Contra todo pronóstico, la presentadora acabó comprándose un jersey en un chino.



Carrera de obstáculos junto a María Patiño Para recuperar la forma física, Terelu quedó con su amiga María Patiño para ponerse a punto superando una carrera de obstáculos. Sin embargo, ninguna de las dos demostró grandes habilidades para el mundo del deporte, sacándole cierta ventaja Patiño a Terelu. "Ella es mucho más competitiva que yo", comentó la hija de María Teresa. "A mí de verdad me gusta el gimnasio, porque me da felicidad interior", añadió la colaboradora de 'Sálvame'.



Clases para ejercitar la voz Mientras Terelu sudaba la gota gorda, María Teresa Campos acudió a un especialista para ejercitar la voz y evitar su deterioro. Allí la presentadora demostró que es una muy buena alumna y siguió al pie de la letra los consejos de su maestro y el cantante David de María. "Yo tengo hasta primero de piano", confesó orgullosa.



Encuentro en el photocall con Kike Calleja Terelu es la imagen de una firma de joyería y acudió a un acto promocional de la marca. Allí se encuentró con su amigo especial, Kike Calleja y los reporteros allí presentes bromearon con la situación a grito de "Vaya anillo de pedida te ha regalado el reportero". "Creo que siempre le he hecho mejores regalos de joyas a los hombres que ellos a mí", dijo Terelu a su compañero de programa. "Los mejores regalos de joyería me los ha hecho mi madre".



