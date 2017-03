Las sorpresas del estreno de 'Tu cara no me suena todavía'

Cristóbal Garrido emociona con su Olga Guillot De entre todas las actuaciones de la gala, la que más caló en el jurado y la audiencia fue la de Cristóbal Garrido, artista multidisciplinar que se atrevió a emular a la gran Olga Guillot. Este actor catalán de 40 años, quien también ha ejercido funciones de bailarín, fotógrafo, maquillador, productor o editor… interpretó la conocida balada 'Soy lo prohibido'. Tal fue el grado de sentimiento puesto por Garrido sobre el escenario, que Mónica Naranjo arrancó a llorar tras ver la actuación. En su vídeo de presentación, el catalán descubre otra de sus múltiples facetas. "Mi alter ego es Sharonne", dice, confesando que también tiene tiempo de derrochar su arte vestido de mujer.



Mónica Naranjo frente a Mónica Naranjo Mónica Naranjo ha vuelto a la mesa del jurado de este spin off de 'Tu cara me suena' para encontrarse con su álter ego en el escenario. Patricia Aguilar, de 27 años, imitó con acierto a la artista catalana dejando constancia de su chorro de voz con su 'Pantera en libertad'.



Encantada con el resultado Tras la actuación, Mónica Naranjo se levantó para felicitar a su 'otro yo' y ya de paso, darle un apasionado beso en los labios como muestra de agradecimiento.



Fran Valenzuela tiene su 'corazón partido' Fran Valenzuela se atrevió con otro complicado reto. El concursante, procedente de Leganés y de 35 años, emuló a Alejandro Sanz y su aclamado 'Corazón partido'. El jurado no tuvo más que palabras de felicitación para él. "Te has tragado a Alejandro Sanz, estoy encantada de conocerte", apuntó Mónica Naranjo. Lo de imitar a Alejandro Sanz es algo muy común para Fran. El madrileño forma parte de un grupo que se dedica a hacer tributo al internacional artista, ejerciendo las veces de vocalista, bajista, guitarrista y pianista.



No hay canción que se le resista No hay canción de Alejandro Sanz que se le resista a Fran Valenzuela. Para demostrarlo, el músico se atrevió a interpretar otras canciones del repertorio del artista, como son 'Pisando fuerte', 'A que no me dejas' y 'Cuando nadie me ve'.



Miguel Bosé se camela a Mónica Naranjo Nadie puede negar que 'Tu cara no me suena todavía' tenga en cartera a artistas de auténtico renombre. Y es que el imitador de Miguel Bosé también se paseó por el escenario para interpretar uno de sus temas más íntimos, 'Morena mía'. "No puedo dejar de mirarte, me produces cosquillas", le espetó Mónica Naranjo. Nacho Lozano es de Córdoba y su gran pasión es la música. Compagina las labores de director de un coro, compositor o cantante con las de orientador laboral y coach. Su gran sueño: poder cantar junto a Mónica Naranjo encima de un escenario.



El 'bautizo' como jurado de Miki Nadal A la reincorporación de Mónica Naranjo, se sumaba el estreno como miembro del jurado de Miki Nadal. Àngel Llàcer, ejerciendo su labor de presidente de la mesa, quiso bautizarlo y entregarle una 'liviana' enciclopedia con todo lo que debe saber sobre el programa.



Sebastián alaba las grandezas de vivir 'bajo el mar' En la gala de 'Tu cara no me suena todavía' también hubo hueco para la diversión. Jesús Durán nos transportó a la más tierna infancia poniendo el escenario patas arriba con 'Bajo el mar', la conocida y animada canción perteneciente a la BSO de 'La Sirenita'. El cangrejo Sebastián hizo de las suyas, y el jurado se lo pasó en grande con tanta diversión liberada. "Tienes una gran voz", aseguró Miki Nadal, añadiendo Àngel Llàcer que "te he visto un poco ahogado".



Arantxa Albiach trae el ritmo de Beyoncé Beyoncé también hizo acto de presencia en esta primera gala inaugural de 'TCNMST'. Arantxa Albiach, enfundada en un traje de lentejuelas, sacó a relucir toda su fuerza para imitar a la diva estadounidense. La imitadora valenciana, bailarina de profesión, se atrevió con el tema 'Crazy in Love'. "Esto es oro puro, ¡menudos contoneos!", afirmó un sorprendido Àngel Llàcer.



Clases de baile en mitad del programa El jurado quedó impresionado con el sensual bailecito de Arantxa Albiach. Tanto es así, que la bailarina de profesión se animó a darles una clase improvisada para poder emular los movimientos de Beyoncé.



Christina Aguilera da la bienvenida Y de una diva a otra. Ruth Calixta se metió en la piel de Christina Aguilera e interpretó el tema 'Lady Marmalade'. Con una puesta en escena cargada de 'pluma', la joven mallorquina, de 29 años, se estrenó como la primera concursante anónima que valoraba el jurado. "Estoy en shock", señaló una impresionada Chenoa.



El 'asúuuuucar' de Celia Cruz Otra artista latina de renombre se coló en esta primera gala inaugural de 'Tu cara no me suena todavía'. Cristina Tarragó llenó el escenario de 'asúuuuucar' en la piel de la mítica Celia Cruz y su tema 'La vida es un carnaval'. Mientras su hermana lloraba entre el público, esta catalana, exhausta después de tanto movimiento, recibió los halagos del jurado. "Tienes un morro, que me encanta", dijo el presidente del jurado.



Amy Winehouse revive gracias a Rosana Gea Desde Toledo llegó al escenario de 'Tu cara no me suena todavía' Rosana Gea, quien se atrevió a imitar a Amy Winehouse y su tema 'Back to Black'. Aunque emular a la fallecida cantante británica sea tarea harto complicada, la manchega salvó los muebles y recibió buenas palabras del jurado. "Es un regalo que haya gente que imite a Amy como tú", dijo Miki Nadal. Por si fuera poco, Rosana también sabe imitar a Michael Jackson.



Inot trae el metal a 'TCNMST' No solo de baladones y ritmos latinos vive 'Tu cara no me suena todavía'. Inot, mallorquín de 33 años, trajo consigo la fuerza para interpretar a Brian Johnson, el conocido vocalista de AC/DC. 'Highway to Hell' fue el tema escogido, una canción nada fácil, algo que destacó el jurado por encima de todo. "Es espectacular lo que has hecho", dijo Mónica Naranjo. Por su parte, Manel Fuentes dijo: "Mira a ver si se te ha caído la voz al suelo después de esto".



Àngel Llàcer y Mónica Naranjo hacen las paces Mónica Naranjo ha regresado al jurado del programa de Antena 3 con las pilas cargadas. Desinhibida y muy participativa, la artista catalana se pasó la velada repartiendo besos, siendo su principal objetivo Àngel Llàcer. Tras hacerle la 'cobra' el presidente del jurado, Mónica enterró el hacha de guerra y le dio un beso en los labios.



Ruth Lorenzo, invitada especial Pese al anonimato de los concursantes, el programa de entretenimiento seguirá contando con invitados muy conocidos para el gran público. La invitada de esta semana fue Ruth Lorenzo, ganadora de una de las ediciones de 'Tu cara me suena' que se atrevió a meterse en la piel de Rihanna para llevar a cabo su particular versión del tema 'Love On the Brain'.



Cristóbal Garrido, ganador de la primera gala Tras seleccionar el jurado a sus cuatro favoritos, el público desde sus casas tenía la potestad de elegir al ganador de la gala, que se clasifica directamente para la gran final del programa. Los más votados fueron Patricia Aguilar (Mónica Naranjo) y Cristóbal Garrido (Olga Guillot), resultando ganador el imitador de la diva cubana. Sin embargo, a los otros tres seleccionados todavía no se les han cerrado las puertas de llegar a la final. Nacho Lozano, Patricia Aguilar y Fran Valenzuela tendrán una nueva oportunidad en la segunda gala de 'Tu cara no me suena todavía', que se emitirá en directo el próximo viernes.



La elección del temido pulsador Los tres concursantes que se quedaron a las puertas de lograr una plaza en la codiciada final tendrán una segunda oportunidad. El próximo viernes, junto a la nueva tanda de concursantes, tendrán que imitar al personaje que les 'obsequió' el pulsador. Patricia Aguilar deberá meterse en la piel de Ariana Grande, Fran Valenzuela será Marc Anthony y Nacho Lozano interpretará a Maná.



Malú, Rosana y Gloria Gaynor, en la segunda gala de 'TCNMST' Los concursantes de la próxima gala prometen ser tan talentosos como los de la primera. El próximo viernes podremos ver sobre el escenario de 'Tu cara no me suena todavía' a artistas de la talla de Malú, Rosana o Gloria Gaynor. ¿Quién logrará pasar directamente a la final?



