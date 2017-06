Las WAGs más sexys de la final de la Champions 2017

Pilar Rubio, novia de Sergio Ramos (Real Madrid)

En un espectáculo futbolero como el de hoy, no todas las miradas van a estar en el campo de juego. Así, habrá muchos que seguro no podrán quitar ojo a las gradas, donde las mujeres y novias de los futbolistas se sientan a animar a sus chicos. ¿Aún no las conoces? ¡Echa un ojo!

La novia de Sergio Ramos es una de las WAGs por excelencia. Presentadora, además de actriz y modelo, arrancó en televisión gracias a su labor de reportera en el programa de La Sexta 'Sé lo que hicisteis...' que la catapultó a la fama como una chica muy gamberra.