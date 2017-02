Laura Escanes nos cuenta todos los detalles de su bodorrio con Risto

"Nos casamos el 20 de mayo. Tenemos muchas ideas. Lo estamos organizando todo y estoy muy feliz . Me está encantando organizarlo todo", ha explicado la novia del publicista.

¿Cómo será su vestido de novia?

Sus seguidores le han preguntado por su vestido de novia pero Laura no ha querido dar pistas "para que no se entere Risto".

La modelo ha explicado que tiene "muchas ideas en la cabeza, pero no tengo físicamente el vestido. Sé que me va a vestir Rosa Clará, me hace muchísima ilusión porque desde pequeñita siempre había querido que fuera ella".