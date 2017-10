Laura Matamoros presume de tripita y habla de su embarazo

¿Habéis pensado en los nombres? Aún no, pero a mí me encanta Matilda, si es niña y Marcos si es niño.

¿Qué te apetece? Una niña me hace mucha gracia pero venga lo que venga será perfecto.

¿Os han dicho si es niño o niña? No porque sólo estoy de tres meses y hasta las 20 semanas no te lo dicen seguro.

¿Os planteáis casaros? No, ahora mismo estamos centrados en que todo salga bien y centrarnos en el bebé.

¿Te está mimando más? Siempre ha estado muy pendiente de mí y me ha mimado así que no ha variado la cosa.

¿Y Benji qué dice? No nos hemos puesto a pensar en ello pero él es muy clásico y sé que le haría mucha ilusión si es niño que se llamara como él.

¿Ni nadie te ha regalado unos patucos? Sólo tengo unos patucos y un conejito que me regaló el otro día mi mejor amiga, pero nada más.

¿Habéis preparado ya la habitación? No, nada.

¿Pero os gustaría casaros? A mí sí me gustaría. Así que no lo descarto para nada.

¿Tu madre estará feliz? Sí, muchísimo. Me emocionó. Con ella esperé para contárselo en persona. Por teléfono me resultaba muy frío sobre todo teniendo en cuenta la relación que tengo con ella.

¿Makoke te ha felicitado por el embarazo? Creo que lo ha hecho públicamente, que ha dicho que comparte el bienestar familiar que comparte toda la familia. Personalmente no hemos hablado.

¿Es cierto que va a abrir un club de jazz? Para él es su sueño, pero no creo que ese proyecto vaya con él.

¿Crees que va a entrar en 'GH VIP' con Makoke? Me acabo de enterar pero dudo mucho que si acaba de salir de todo esto, se vuelva a meter. Me parecería extraño…

'Benji pidió disculpas'

¿Te hubiera gustado que te hubiera llamado? Tampoco espero una llamada. No le doy importancia.

¿No te duele? ¿Por qué me va a doler algo que tampoco espero? No es la relación que tengo con mi padre, madre etc. Pero sí le agradezco lo que dijo públicamente.

Benji no está llevando muy bien el tema de la prensa. Él se ha mantenido al margen de todo esto, pero vela por el bienestar de sus clientes y si uno de ellos le hace llegar su malestar porque hay prensa fuera o porque se esté grabando dentro, salta. Que se fueron un poco las formas, cierto. Él pidió disculpas.