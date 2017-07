Laura Sánchez y David Ascanio, amor y negocios en Marbella

Cuando Laura Sánchez y David Ascanio crearon la marca Bloomers & Bikini hace unos años no sabían que iban a tener tanto éxito . Sus sonrisas dejan claro lo felices que están con los resultados y lo bien que se lo pasan promocionando sus diseños por las playas españolas

Recorriendo la costa española

Además de Marbella, han estado en Castelldefels, Jávea, y Punta Umbría. No es de extrañar que no tengan planes de matrimonio con tanto lío. Eso sí, no descartan tener un bebé.