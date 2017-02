Laura y Diego Matamoros, ¡en guerra con su repre!

''Cerraba un caché y nos ofrecía otro''

Diego dice que "no puedo asegurar que nos haya vendido, pero ha habido chivatazos a revistas. Me decía que estaban invitado a fiestas y a última hora me lo anulaba, ahora sé que es mentira. No me quejo de lo que he ganado, pero he perdido más, él cerraba un caché y a nosotros nos ofrecía muchísimo menos. A veces hasta de 3.000 euros. Fui más inteligente que él haciéndome pasar por su amigo para intentar recuperar mi dinero y así evitar que me pasará como a mi hermana y me debiera más dinero".

El joven se arrepiente de haber metido en este lío a su hermana. "Espero devolverle todo el dinero que le debe aunque tenga que cavar en una mina", ha dicho emocionado.